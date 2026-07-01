Депутаты «Единой России» посетили детский лагерь «Созвездие» в Дмитрове

Парламентарии посетили лагерь 30 июня в рамках летнего мониторинга безопасности детской инфраструктуры. Учреждение работает на базе одноименного дворца культуры более 10 лет.

На встрече присутствовали депутат Государственной думы Ирина Роднина, депутат Московской областной Думы Марина Шевченко и председатель местного отделения «Движения первых» Анастасия Чурилина. Директор дворца культуры «Созвездие» Наталья Мутовкина провела для гостей экскурсию, рассказала об истории и устройстве лагеря.

Сегодня здесь отдыхают дети от семи до 15 лет из Дмитровского округа и Москвы — всего шесть разновозрастных отрядов по 20 человек в каждом. С ребятами работают профессиональные вожатые, волонтеры и руководители творческих студий.

Депутаты осмотрели территорию, отрядные комнаты, понаблюдали за кружками и присоединились к танцевальному мастер-классу. В лагере насыщенная программа: зарядка, творческие занятия, спорт, интеллектуальные квизы и квесты. Особое внимание уделяют безопасности — дети носят головные уборы и пользуются солнцезащитными средствами.

Ирина Роднина отметила, что дети довольны, кто-то делал оригами, кто-то разучивал танцы к концерту для родителей. По ее словам, главная задача лагеря — дать детям энергию и положительные эмоции перед новым учебным годом, и «Созвездие» с этим успешно справляется.