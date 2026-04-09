Депутаты «Единой России» навестили детей в больнице Воскресенска

В преддверии Пасхи депутаты, представители «Молодой гвардии» и сторонники партии посетили «Добрую комнату» в детском отделении. Гости поздравили маленьких пациентов и медицинских работников с наступающим праздником.

Детям и персоналу Воскресенской больницы вручили пасхальные куличи. Такое внимание в канун светлого праздника стало приятным сюрпризом для тех, кто проходит лечение. Гости пожелали ребятам скорейшего выздоровления, крепкого здоровья и хорошего настроения.

Координатор проекта «Добрая комната» Сергей Слепов отметил, что Пасха — это праздник надежды, добра и обновления. Он подчеркнул, что в такие дни особенно важно быть рядом с теми, кому нужны внимание и поддержка. По его словам, даже небольшие подарки способны подарить детям радость, а их родителям — уверенность в том, что они не одни.

Подобные визиты дарят тепло и заботу тем, кто особенно в этом нуждается, создавая ощущение праздника даже в больничных стенах.