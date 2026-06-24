Депутаты Богородского округа провели выездные мероприятия и приемы жителей

В начале текущей недели с 22 по 24 июня с в Богородском городском округе активизировалась работа депутатского корпуса и членов партии «Единая Россия» в рамках реализации федеральных партийных проектов. Было проведено несколько выездных совещаний, мониторингов и приемов жителей, что позволило оперативно выявить проблемные точки и наметить пути их решения.

Так, руководитель фракции «Единая Россия» в совете депутатов Владимир Хватов совместно с руководителями организаций, отвечающих за содержание микрорайона Полигон в Ногинске, Никитой Старостиным и Филиппом Суриным, организовал выездное совещание. Участники лично оценили ход благоустройства и содержание территорий, проверили качество проводимых работ. Особое внимание уделили обращениям, поступившим во время недавних приемов: состоянию дорог, озеленению, ремонту дворовых проездов.

«Держим на личном контроле все этапы реализации программ благоустройства, чтобы жители видели реальные результаты», — подчеркнул Владимир Хватов.

В свою очередь, исполнительный секретарь местного отделения партии Алексей Печенкин вместе с членами и сторонниками проверил реконструкцию пешеходного перехода на перекрестке улицы Рогожская. Мониторинг показал, что организация дорожного движения и обустройство переходов соответствуют нормам безопасности, что позволяет пешеходам чувствовать себя защищенными.

Параллельно с выездными мероприятиями проходили встречи с населением. В Мамонтовском сельском доме культуры прием жителей провел депутат фракции «Единая Россия» Дмитрий Гусев. Поднимались вопросы состояния жилфонда, работы коммунальных служб, мер социальной поддержки и благоустройства общественных пространств. Все обращения взяты в работу, профильным специалистам даны поручения с конкретными сроками, ход исполнения депутат держит на контроле.

Еще один прием состоялся в Территориальном отделе Электроугли, где депутат Сергей Жулябин выслушал проблемы местных жителей. Среди обращений — просьба пожилой женщины об установке стационарного телефона (для нее это жизненная необходимость), вопросы ремонта дорожного участка и благоустройства дворов. Каждый сигнал зафиксирован и передан в профильные службы, исполнение взято под личный контроль депутата.

Таким образом, депутатский корпус и партийные активисты ведут системную работу на всех территориях округа — от крупных микрорайонов до удаленных сел. Встречи с жителями, мониторинг инфраструктуры и контроль за реализацией проектов позволяют оперативно реагировать на запросы людей. Как отметили сами партийцы, главная цель — чтобы каждый житель Богородского округа чувствовал внимание и видел реальные изменения к лучшему. Работа будет продолжена.