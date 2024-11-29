Депутаты Богородского округа подарили жителям Ногинска новогоднюю елку

Новогоднюю елку установили в Ногинске. Ее приобрели депутаты округа, теперь она красуется на улице Октябрьской.

Города Московской области уже начали преображаться к новогодним праздникам.

В Богородском округе при содействии председателя Совета депутатов Владимира Хватова и депутатов округа удалось установить замечательную красавицу-елочку. Новогоднее дерево теперь красуется в Ногинске на улице Октябрьской — как раз около школы и детского сада.

Новогодние огни на ней зажгутся уже совсем скоро, в начале декабря — в день, когда в Подмосковье начнется зимний сезон.

«Уверена, что ребятишки и взрослые, которые каждый день проходят мимо елочки, хотя бы на секунду отвлекутся от будничной суеты и погрузятся в новогоднее настроение», — отметила депутат Екатерина Щербакова.

Также депутатский корпус планирует провести в середине декабря для жителей этого района детский праздник с Дедом Морозом и Снегурочкой. Будет анимация, конкурсы, подарки и, конечно же, хорошее настроение.