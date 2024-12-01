Депутат из Подольска, директор школы имени Зернова и начальник регионального штаба «Юнармия» Евгений Лукошников был отмечен наградой за вклад в успех юнармейцев Московской области. Они заняли второе место в первой региональной группе на всероссийском смотре-конкурсе региональных отделений «Юнармия».

Московская область продемонстрировала высокий уровень подготовки, благодаря чему команда смогла добиться столь значительного результата. Юнармейцы активно участвуют в патриотических мероприятиях, оказывают помощь ветеранам, занимаются спортом и изучают историю своей страны. Их достижения стали возможны благодаря профессионализму и преданности делу Евгения Лукошникова, который вдохновляет молодое поколение на новые свершения.

Смотр-конкурс стал важным событием для юнармейцев всей страны, предоставив возможность продемонстрировать свои достижения и вклад в развитие патриотического движения России.

Напомним, что Евгений Лукошников уже был удостоен высокой награды. Он стал победителем премии губернатора Московской области «Лучший по профессии» в сфере образования в номинации «Воспитание лидеров». Его деятельность продолжает приносить значительные результаты, укрепляя позиции Московской области в числе лидеров патриотического воспитания молодежи.

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