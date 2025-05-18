Депутатский корпус Мытищ утвердил отчет об исполнении бюджета за 2024 год

Под руководством первого заместителя председателя Совета депутатов Натальи Гречаной состоялось заседание депутатского корпуса городского округа Мытищи, на котором был утвержден отчет об исполнении бюджета за 2024 год. По итогам прошлого года в бюджет округа было мобилизовано доходов на сумму 24,9 миллиарда рублей, что составляет 100,7% от плановых назначений.

Расходная часть бюджета исполнена на 93,7%, или 25,2 миллиарда рублей. Контрольно-счетная палата городского округа провела проверку годового отчета и не выявила замечаний.

В ходе заседания депутаты рассмотрели ряд важных вопросов, связанных с жизнедеятельностью округа. Также была заслушана информация об исполнении муниципального бюджета за первый квартал 2025 года.

Следующее заседание Совета депутатов запланировано на 19 июня 2025 года, где планируется обсудить текущие вопросы и утвердить планы дальнейших действий.