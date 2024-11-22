Депутатские комиссии по вопросам благоустройства округа прошли в Мытищах

Накануне заседания Совета депутатов в городском округе Мытищи прошли депутатские комиссии, на которых рассмотрели поправки в местные нормативные акты. Отдельное внимание уделили предложению о внесении изменений в Правила благоустройства территорий муниципалитета и Положение о муниципальном жилищном контроле.

Участником заседаний стал депутат Московской областной думы Михаил Мурзаков. Он рассказал собравшимся о нормотворческой работе, которую проводят в Московской областной думе сегодня. Михаил Мурзаков упомянул о ключевых законопроектах, инициативах и их роли для жителей Подмосковья.

В рамках депутатских комиссий обсудили восемь тем, предложенных администрацией муниципалитета. После выступлений с докладами присутствующие единогласно решили направить проекты постановлений на доработку. Депутаты также рассмотрели предложение о внесении изменений в Правила благоустройства территории городского округа и в Положение о муниципальном жилищном контроле.

«Мы уверены, что эти изменения станут шагом к улучшению качества жизни наших жителей и сделают Мытищи еще более уютными!» — подчеркнул руководитель фракции «Единая Россия» в Мытищах Юрий Гончарук.

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