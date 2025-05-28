Депутатская комиссия проверила ремонт дорог в Мытищах

Председатель совета депутатов Мытищ Андрей Гореликов провел выездное оперативное совещание на месте ремонта дорожного покрытия. Работы начались в конце Новомытищинского проспекта за сквером Стрекалова, а также на внутриквартальном проезде к улице Сукромке со стороны Яузы.
Ремонтные работы проходили с использованием больших карт, что представляет собой усовершенствованный и современный ямочный ремонт. Это позволяло в процессе работы вырезать значительные участки поврежденного асфальта, а также частично целые участки вокруг. Этот метод является универсальным и позволяет ремонтировать участки различного размера и устранять любые дефекты.
После фрезерования выполняется торцевание мест стыка с прежним покрытием, затем карта прометается, очищается от пыли и обрабатывается битумной эмульсией. Затем укладывается и уплотняется новая асфальтовая смесь.
Все работы планируется завершить в течение двух недель.
«Наступательная неадекватность». Захарова оценила последние заявления Мерца
Более 60 тысяч цветов высадят на общественных пространствах Солнечногорска
Глава Дмитрова провел личный прием жителей
Пожар из-за неисправности электрооборудования произошел в Мытищах
Еще 9 дворовых территорий благоустроят в Воскресенске в 2025 году
Жители Солнечногорска смогут получать онлайн-квитанции за ЖКУ
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте