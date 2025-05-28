Депутатская комиссия проверила ремонт дорог в Мытищах

Председатель совета депутатов Мытищ Андрей Гореликов провел выездное оперативное совещание на месте ремонта дорожного покрытия. Работы начались в конце Новомытищинского проспекта за сквером Стрекалова, а также на внутриквартальном проезде к улице Сукромке со стороны Яузы.

Ремонтные работы проходили с использованием больших карт, что представляет собой усовершенствованный и современный ямочный ремонт. Это позволяло в процессе работы вырезать значительные участки поврежденного асфальта, а также частично целые участки вокруг. Этот метод является универсальным и позволяет ремонтировать участки различного размера и устранять любые дефекты.

После фрезерования выполняется торцевание мест стыка с прежним покрытием, затем карта прометается, очищается от пыли и обрабатывается битумной эмульсией. Затем укладывается и уплотняется новая асфальтовая смесь.

Все работы планируется завершить в течение двух недель.