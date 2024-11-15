Депутатов в Люберцах наградили за успешную работу

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков вручил вручил депутатам грамоты. Фракция местного отделения партии «Единая Россия» вошла в тройку лидеров Московской области по результатам работы за текущий год.

На расширенном заседании во время подведения итогов работы местного отделения партии «Единая Россия» присутствовали также председатель Совета депутатов округа Владимир Ружицкий и депутат Мособлдумы Лидия Антонова.

«Фракция местного отделения партии „Единая Россия“ — в тройке лидеров региона по работе за 2024 год. По реализации ряда партийных проектов Люберцы — лучшие. Благодарю руководителя фракции в Совете депутатов Александра Шлапака и всю команду за активную работу на благо жителей округа», — подчеркнул Владимир Волков.

Он также отметил, что депутаты особое внимание уделяют помощи участникам специальной военной операции и членам их семей. Народные избранники постоянно на связи с родственниками защитников.

«Более 150 тонн гумпомощи сформировали и доставили в зону специальной военной операции и новые регионы представители люберецкого отделения партии „Единая Россия“ с начала спецоперации», — добавил руководитель муниципалитета.

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