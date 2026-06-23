Депутат встретилась с коллективом дворца молодежи «Дружба» в Серпухове

Руководитель Московского областного отделения «Молодой Гвардии», депутат Совета депутатов Серпухова Диана Алумянц провела рабочую встречу с коллективом МБУ Дворец молодежи «Дружба». В ходе диалога сотрудники учреждения обозначили насущные проблемы, среди которых — ремонт самого Дворца, совершенствование нормативно-правовой базы в сфере молодежной политики и системная поддержка молодежных инициатив и проектов.

К депутату обратились с просьбой оказать спонсорскую поддержку в проведении Открытых соревнований Серпухова по экстремальным видам спорта, приуроченных ко Дню молодежи. Диана Алумянц помогла, закупив призы для участников, и подчеркнула важность развития спорта и создания современных площадок для молодежи: «Молодежь Серпухова — это главный двигатель перемен. Именно ребята, с которыми мы ежедневно работаем, лучше всех знают, какие форматы, проекты и площадки им нужны. Поэтому наша задача — не решать за них, а услышать их запрос и обеспечить ресурсами и нормативной базой».

В преддверии Дня молодежи, который отмечается 27 июня, коллектив «Дружбы» пригласил всех желающих на праздничные мероприятия в Серпухове. Гостей ждут выступления популярных артистов, огненное шоу «Феникс», анимационная программа, молодежная игра «Мафия», гонки дронов, товарищеская встреча по волейболу среди смешанных команд и большой теннис.