Депутат Владислав Рымша передал холодильник труженице тыла в Ленинском округе

Одним из таких примеров стало вручение нового холодильника труженице тыла Галине Захаровне Евсеевой. Подарок передал депутат Совета депутатов и председатель Торгово-промышленной палаты округа Владислав Рымша.

«Для каждого из нас Великая Победа — глубокий след в генетической памяти, который передается от поколения к поколению. Сегодня мы навестили Евсееву Галину Захаровну, ветерана-труженика тыла, чтобы выразить свое уважение и поздравления. Удивительно, но несмотря на свои 94 года, она полна энергии и продолжает радовать близких своим жизнелюбием. Такие моменты действительно дарят радость и вдохновение. Пусть ее здоровье будет крепким, а годы — долгими», — отметил Владислав Рымша.

Галина Захаровна Евсеева родилась в 1931 году в деревне Быковка Подольского района Московской области. В годы войны, будучи подростком, она помогала ухаживать за ранеными летчиками в госпитале, который располагался в усадьбе Суханово неподалеку от ее дома.