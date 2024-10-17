Депутат Владимир Ружицкий посетил семью погибшего на СВО бойца из Люберец

Дмитрий Стукалин погиб под Курском в августе 2024 года. Председатель Совета депутатов городского округа Люберцы Владимир Ружицкий навестил жену и детей павшего военнослужащего.

Вдова погибшего в зоне специальной военной операции бойца Мария Стукалина воспитывает двоих детей. Ребята учатся в люберецкой гимназии № 20. Дмитрий Стукалин ушел добровольцем на фронт и прослужил полтора года.

«Семья хранит боевые награды „За храбрость“, „За укрепление боевого содружества“. За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, Дмитрий Стукалин награжден Орденом Мужества посмертно», — рассказал председатель Совета депутатов городского округа Люберцы Владимир Ружицкий.

Он также добавил, что депутаты пятого избирательного округа предложили идею создать в память о Дмитрии Стукалине мурал на одном из корпусов люберецкой гимназии, которую он окончил.

«Примечательно, что наш депутат Александр Мурашкин был в свое время у Дмитрия учителем в этом учебном заведении. Теперь мы — опора детям и вдове героя. Глубокие соболезнования семье. Земной поклон воину», — добавил Владимир Ружицкий.

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