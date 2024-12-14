Депутат Владимир Ружицкий посетил кондитерское предприятие в Люберцах

В рамках партийной программы «Единой России» «Предпринимательство» депутат Владимир Ружицкий побывал в цехах кондитерского завода «Полет». На встрече обсудили государственные меры поддержки бизнеса.

По словам председателя Совета депутатов городского округа Люберцы Владимира Ружицкого, в этом году предприятию «Полет» исполнилось 26 лет.

«За четверть века производство компании выросло в разы, ассортимент насчитывает более 40 наименований изделий, каждое пользуется неизменным спросом», — добавил он.

Депутат также рассказал, что в 2023 году заводу присвоили статус системообразующего предприятия. На производстве обновили оборудование, открыли новые склады, усовершенствовали рецептуры. Генеральный директор кондитерского предприятия «Полет» Николай Черник познакомил Владимира Ружицкого в новшествами.

«В рамках встречи обсудили вопросы ведения бизнеса, государственные меры поддержки. Завод входит в „Золотую пятерку“ производителей России: наработанный здесь опыт ценен и уникален», — отметил депутат.

По окончанию встречи Владимир Ружицкий наградил Николая Черника Знаком отличия «За вклад в развитие городского округа Люберцы» и поблагодарил коллектив за подготовку гуманитарной помощи для бойцов специальной военной операции.