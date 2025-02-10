Депутат в Мытищах Андрей Гореликов подвел итоги 2024 года

Председатель Совета депутатов в Мытищах Андрей Гореликов и муниципальные депутаты отчитались о деятельности за 2024 год. Народный избранник рассказал, что регулярно встречался с жителями, рассматривал обращения и жалобы.

По словам депутата, жители часто жалуются на отсутствие освещения, некачественную уборку снега и льда.

Андрей Гореликов рассказал о выполнении «Народной программы», своей работе на закрепленных территориях и принятых решениях.

В ходе встречи были рассмотрены аспекты, связанные с улучшением городской среды и здравоохранения в регионе.

«Избиратели обращаются с различными запросами. Если проанализировать тематику обращений, то можно увидеть, что большинство вопросов касается жилищно-коммунального хозяйства и состояния придомовых территорий», — подметил Андрей Гореликов.

Среди общественно-политических событий в 2024 году Андрей Гореликов отметил выборы президента, которые прошли в марте. Депутат лично проверял готовность избирательных участков и работу комиссий.