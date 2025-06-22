Депутат в Химках Сергей Малиновский проверил ремонт Дворца культуры «Родина»

Масштабное обновление продолжается.

«Сегодня мы на знаковом объекте для Химок — во Дворце культуры „Родина“. Очень важно, чтобы ремонт был завершен в срок и с высоким качеством. Отмечу, что на данный момент отставаний от графика работ практически нет», — подчеркнул Сергей Малиновский.

Капитальный ремонт начался осенью 2024 года — это самое масштабное обновление Дворца культуры с момента постройки. Рабочие завершили демонтаж, черновую отделку, усилили несущие конструкции, установили новые перегородки и оконные рамы.