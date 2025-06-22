Депутат в Химках Сергей Малиновский проверил ремонт Дворца культуры «Родина»

Пресс-служба администрации городского округа Химки
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Химки

Председатель Совета депутатов в Химках Сергей Малиновский проверил ход капитального ремонта Дворца культуры «Родина». Работы начались осенью 2024 года.

Масштабное обновление продолжается.

«Сегодня мы на знаковом объекте для Химок — во Дворце культуры „Родина“. Очень важно, чтобы ремонт был завершен в срок и с высоким качеством. Отмечу, что на данный момент отставаний от графика работ практически нет», — подчеркнул Сергей Малиновский.

Капитальный ремонт начался осенью 2024 года — это самое масштабное обновление Дворца культуры с момента постройки. Рабочие завершили демонтаж, черновую отделку, усилили несущие конструкции, установили новые перегородки и оконные рамы.

Пресс-служба администрации городского округа Химки
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Химки
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Пресс-служба администрации городского округа Химки
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Химки
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Пресс-служба администрации городского округа Химки
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Химки
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Пресс-служба администрации городского округа Химки
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Химки
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На данный момент подрядчик меняет инженерные системы и проводит отделку помещений. Мраморные лестницы и колонны полностью заменят на новые цельные панели, чтобы сохранить исторический облик.

Депутат Московской областной Думы Владислав Мирзонов отметил, что обновление Дворца культуры «Родина» наполнит и разнообразит творческую жизнь в Химках. Он добавил, что это позволит создать комфортные условия для артистов и зрителей.

Капитальный ремонт планируют завершить осенью 2025 года.

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