Депутат в Химках Сергей Малиновский проверил ремонт Дворца культуры «Родина»

Председатель Совета депутатов в Химках Сергей Малиновский проверил ход капитального ремонта Дворца культуры «Родина». Работы начались осенью 2024 года.
Масштабное обновление продолжается.
«Сегодня мы на знаковом объекте для Химок — во Дворце культуры „Родина“. Очень важно, чтобы ремонт был завершен в срок и с высоким качеством. Отмечу, что на данный момент отставаний от графика работ практически нет», — подчеркнул Сергей Малиновский.
Капитальный ремонт начался осенью 2024 года — это самое масштабное обновление Дворца культуры с момента постройки. Рабочие завершили демонтаж, черновую отделку, усилили несущие конструкции, установили новые перегородки и оконные рамы.
На данный момент подрядчик меняет инженерные системы и проводит отделку помещений. Мраморные лестницы и колонны полностью заменят на новые цельные панели, чтобы сохранить исторический облик.
Депутат Московской областной Думы Владислав Мирзонов отметил, что обновление Дворца культуры «Родина» наполнит и разнообразит творческую жизнь в Химках. Он добавил, что это позволит создать комфортные условия для артистов и зрителей.
Капитальный ремонт планируют завершить осенью 2025 года.
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