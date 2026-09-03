Депутат Терюшков: ЮЛА обеспечит быстрый и комфортный проезд жителям Подмосковья

Южно‑Лыткаринская автодорога (ЮЛА) обеспечит жителям Подмосковья быстрый и комфортный проезд. Об этом заявил депутат Государственной думы Роман Терюшков, чьи слова привела пресс-служба губернатора и правительства региона.

«Новая дорога становится полноценным дублером МКАД на ее самом перегруженном участке. Любой автомобилист знает, скольких нервов и времени стоил раньше проезд от Домодедова до Волгоградского проспекта или Носовихинского шоссе. Запуск ЮЛА разгрузит кольцевую автодорогу и обеспечит комфортный, быстрый проезд для жителей Лыткарина, Люберец, Балашихи, Видного и многих других населенных пунктов», — сказал парламентарий.

ЮЛА свяжет такие магистрали, как М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-12 «Восток», Каширское, Егорьевское шоссе. Теперь от М-12 до М-2 можно проехать напрямую без пробок.

«Если раньше дорога из Балашихи в Люберцы или Видное через МКАД занимала 1,5 часа, то по новой трассе этот путь займет не более 30 минут. Это огромная экономия и для ежедневных поездок на работу, и для выездов на дачу», — добавил депутат.

Автодорога улучшит транспортную доступность для более чем для 3,5 миллиона жителей Подмосковья и Москвы. Подробности о ЮЛА читайте в материале 360.ru.