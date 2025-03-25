Депутат Сергей Щукин посетил цех по плетению маскировочных сетей в Балашихе

Фото: пресс-служба администрации Балашихи

Волонтеры регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» предложили организовать посещение цеха по производству маскировочных сетей. На этот запрос откликнулся член фракции «Единая Россия» Сергей Щукин, который лично посетил цех и принял участие в процессе плетения маскировочных сетей.

Плетение маскировочных сетей является важной частью поддержки участников специальной военной операции, так как такие сети необходимы для маскировки военной техники и личного состава, что повышает эффективность боевых действий.

«Поддержка наших бойцов, находящихся на передовой, крайне важна. Любая помощь, особенно такая, как плетение маскировочных сетей, имеет огромное значение. Волонтеры рассказали мне о своей работе, о том, как организован процесс производства сетей и какие материалы используются», — отметил Сергей Щукин.

Визит Сергея Щукина стал символом поддержки волонтерского движения и примером активного участия депутатов в жизни города. Это еще раз подтверждает, что «Единая Россия» готова откликаться на просьбы граждан и оказывать необходимую помощь. В ближайшее время маскировочные сети будут отправлены в зону специальной военной операции.

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