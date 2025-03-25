Депутат Сергей Щукин посетил цех по плетению маскировочных сетей в Балашихе

Волонтеры регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» предложили организовать посещение цеха по производству маскировочных сетей. На этот запрос откликнулся член фракции «Единая Россия» Сергей Щукин, который лично посетил цех и принял участие в процессе плетения маскировочных сетей.

Плетение маскировочных сетей является важной частью поддержки участников специальной военной операции, так как такие сети необходимы для маскировки военной техники и личного состава, что повышает эффективность боевых действий.

«Поддержка наших бойцов, находящихся на передовой, крайне важна. Любая помощь, особенно такая, как плетение маскировочных сетей, имеет огромное значение. Волонтеры рассказали мне о своей работе, о том, как организован процесс производства сетей и какие материалы используются», — отметил Сергей Щукин.

Визит Сергея Щукина стал символом поддержки волонтерского движения и примером активного участия депутатов в жизни города. Это еще раз подтверждает, что «Единая Россия» готова откликаться на просьбы граждан и оказывать необходимую помощь. В ближайшее время маскировочные сети будут отправлены в зону специальной военной операции.