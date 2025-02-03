Депутат Сергей Катков посетил «Союз пенсионеров Подмосковья» в Ногинске

Депутат фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Богородского округа Сергей Катков посетил активистов Ногинского отделения Московской областной общественной благотворительной организации «Союз пенсионеров Подмосковья». Ранее волонтеры из числа пенсионеров обратились к депутату с просьбой помочь в приобретении брендированных косынок-галстуков для членов организации.

Сергей Михайлович откликнулся и пришел на встречу не с пустыми руками. Вместе с ним на встречу приехали сотрудники Центра объединения гражданских инициатив «Единые», который работает на базе местной общественной приемной. Теперь у каждого участника Союза пенсионеров Ногинска есть свой символический аксессуар — голубая косынка.

Этот подарок стал больше, чем просто элементом гардероба. Голубая косынка напоминает о таких важных ценностях, как вера, надежда, память и любовь. Она также отсылает к известной песне «Синий платочек» в исполнении Клавдии Шульженко, которая для многих поколений стала символом душевной теплоты и поддержки.

Во время встречи активисты рассказали депутату о своей деятельности. Они показали образцы окопных свечей, заготовки для маскировочных халатов и сухой душ, которые изготавливают для военнослужащих. Пенсионеры поделились своими успехами и планами, продемонстрировав, насколько важен их вклад в поддержку армии.

«Мы всегда рады вниманию со стороны депутатов. А за такой ценный подарок мы особенно благодарны Сергею Михайловичу. Для нас голубая косынка — это еще и символ мирного неба и будущей Победы, которую мы все ждем с нетерпением», — отметила руководитель Ногинского Союза пенсионеров Людмила Федосеева.