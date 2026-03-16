Депутат рассказал школьникам округа Пушкинский о промышленности

Занятие из цикла «Разговоры о важном» прошло 16 марта в Центре образования № 2 в Красноармейске. Темой встречи стало развитие российской промышленности.

Гостем урока стал депутат Совета депутатов округа и генеральный директор компании «Пластик Он Лайн» Дмитрий Кульков. Он рассказал о работе ведущих предприятий страны и подробно остановился на промышленном потенциале муниципалитета.

Дмитрий Кульков поделился с ребятами опытом работы компании, рассказал о выпускаемой продукции и взаимодействии с Министерством инвестиций, промышленности и торговли Московской области, а также о программах поддержки, действующих в регионе.

Школьники также посмотрели видеообращение министра промышленности и торговли Российской Федерации Антона Алиханова. Для будущих выпускников такие встречи особенно актуальны — они помогают определиться с выбором профессии и дают практическое представление о современном предпринимательстве.

Урок прошел при поддержке Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.