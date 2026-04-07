Депутат проверил ремонт крыш в деревне Козино в Красногорске
В домах на Совхозной улице в деревне Козино полным ходом идет капитальный ремонт кровли. Работы проверил заместитель председателя совета депутатов Красногорска, руководитель фракции партии «Единая Россия» Богдан Андриянов.
Несмотря на то, что к ремонту приступили всего пару недель назад, сделано уже немало — выполнено около 70% запланированного. Специалисты демонтировали старые кровли, уложили утеплитель и залили стяжку. Затем подрядчик приступит к двухслойному покрытию кровли, ремонту вентиляционных шахт, установке новых колпаков и обновлению водосточной системы.
«Первым наказом, который я получил от жителей, было выполнение ремонта кровли. Подрядчик выполняет все работы в срок и к середине июня обещает полностью сдать весь объем работ», — отметил Богдан Андриянов.
Планов по улучшению территории еще много — например, привести в порядок площадь у сараев и организовать субботник. Благодаря процессам благоустройства жителям деревни Козино становится комфортнее и уютнее.