Депутат Олег Пушенок подарил футбольной команде из Ногинска новые мячи

Мячи для соревнований получили игроки футбольной команды «Красный Электрик» из Богородского округа. Спортивный инвентарь им подарил депутат Совета депутатов Богородского округа Олег Пушенок.

Во время одного из личных приемов в местном отделении партии «Единая Россия» к депутату обратился тренер команды. Он попросил помочь футболистам купить новые мячи. В рамках акции «Добрые дела» Олег Пушенок передал команде новый спортинвентарь.

«Мне удалось побывать на одном из матчей! Футбольная команда „Красный Электрик“ встретилась на поле с одним из лидеров чемпионата 8×8 „Торпедо НЗТА“. Лично передал футбольные мячи команде, поприветствовал участников и зрителей», — сказал депутат Олег Пушенок.

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