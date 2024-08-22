Депутат Николай Шпак встретился с жителями Мытищ

В общественной приемной «Единой России» депутат Совета депутатов Николай Шпак провел прием жителей городского округа Мытищи. С одним из посетителей обсудили вопрос организации торговой точки на рынке.

В рамках партийного проекта «Предпринимательство» на встречу с депутатом Николаем Шпаком приехал житель Мытищ Вячеслав. Мужчина планирует открыть торговую точку на Мытищинском рынке. Депутат выслушал его и задал несколько уточняющих вопросов, а также направил за консультацией и оформлением документов в специализированные организации. Николай Шпак обещал лично проконтролировать открытие точки.

В общественную приемную партии «Единая Россия» городского округа Мытищи можно обратиться по адресу: улица Мира, дом № 37, либо позвонить по телефону: 8 (495) 581-06-34.

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