Депутат Никита Чаплин назвал ИИ эффективным помощником в контроле систем ЖКХ

Фото: Обновленный водозабор на ул. Пушкинской в Дмитрове / Медиасток.рф

Подмосковные муниципалитеты активно внедряют передовые цифровые решения для мониторинга системы ЖКХ. Современное оборудование позволяет дистанционно отслеживать состояние трубопроводов и моментально фиксировать аварии, рассказал в интервью 360.ru депутат Госдумы по Коломенскому избирательному округу Никита Чаплин.

Коломна традиционно занимает лидирующие позиции в регионе по уровню использования современных технологий. Местные специалисты применяют искусственный интеллект для управления тепловыми пунктами. Этот подход помогает оперативно находить участки с высокими потерями энергии, чтобы своевременно восстанавливать изоляцию или менять трубы. Эта стратегия значительно экономит бюджетные деньги.

Руководство Зарайска также приступило к масштабной цифровизации инфраструктуры. В муниципалитете строятся две котельные, которые обеспечат жителей надежным обогревом при минимальных расходах ресурса.

«Будем видеть, насколько эффективны системы ЖКХ, насколько эффективны местные управляющие и тепловые компании. Поэтому только приветствуется работа местной власти по внедрению технологий искусственного интеллекта в сферу жилищно-коммунального хозяйства», — сказал депутат.