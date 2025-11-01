Депутат Никита Чаплин и «Народный фронт» открыли первый хоспис в Луганске

В Луганске открылся первый хоспис, созданный по инициативе депутата Никиты Чаплина и движения «Народный фронт». Его основная задача — помогать тяжело больным людям, которым требуется паллиативная помощь на последнем этапе жизни. Учреждение рассчитано на 100 человек и обеспечивает проживающим комфортные условия, медицинскую поддержку и заботу.

Никита Чаплин отметил, что большинство пациентов — пожилые люди, пережившие тяжелые утраты и оставшиеся без близких. По его словам, новый хоспис станет для них домом, где они смогут провести остаток жизни в покое и достоинстве, окруженные вниманием и профессиональной помощью.

Кроме того, первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко вручил Никите Чаплину благодарность от Президента Владимира Путина за вклад в развитие системы паллиативной помощи.