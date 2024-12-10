Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов провел прием жителей Балашихи

В рамках декады приемов граждан депутат Московской областной Думы Тарас Ефимов провел встречу с жителями Балашихи. За время приема к нему обратились три человека с различными вопросами и просьбами.

Пенсионерка из микрорайона Салтыковка подняла вопрос о необходимости запуска нового автобусного маршрута от железнодорожной станции Кучино до станции Балашиха с заездом в микрорайон Салтыковка.

«Направлю запрос в администрацию Балашихи для проработки нового маршрута и согласования с инспекцией дорожного движения», — прокомментировал Тарас Ефимов.

С заведующей эстетической библиотеки Натальей Волковой депутат обсудил возможность косметического ремонта в одном из помещений учреждения. Ефимов пообещал посетить библиотеку в ближайшее время, чтобы осмотреть объем необходимых работ.

Также на приеме поступил вопрос от жительницы Марины о предоставлении материальной помощи. Депутат разъяснил порядок сбора и подачи документов.

«В этом году выделение средств завершено, данная программа заработает уже в следующем году», — добавил Ефимов.

Приемы граждан будут продолжаться до 10 декабря, и каждый желающий сможет получить ответы на интересующие вопросы. Все обращения будут внимательно рассмотрены и переданы в соответствующие инстанции для дальнейшей работы.

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