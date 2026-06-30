Депутат Мособлдумы встретился с работниками аэропорта Шереметьево в Химках

Депутат Московской областной Думы Владислав Мирзонов и олимпийский чемпион Александр Лебзяк 27 июня встретились с коллективом аэропорта Шереметьево, чтобы обсудить насущные вопросы и собрать инициативы для новой стратегии развития региона. Мероприятие прошло на территории крупнейшей воздушной гавани страны.

Участники обсудили профильные вопросы отрасли, развитие логистики и инфраструктуры вокруг авиаузла.

«Шереметьево является стратегическим объектом федерального значения, главными воздушными воротами России и одним из ключевых экономических драйверов Московской области. Для Химок аэропорт является крупнейшим работодателем и налогоплательщиком, от стабильной работы которого напрямую зависит благополучие тысяч химкинских семей», — отметил Владислав Мирзонов.

Сотрудники аэропорта высказали предложения по благоустройству прилегающих территорий и расширению ночного транспортного сообщения.

«Сейчас партия „Единая Россия“ формирует новую Народную программу, и такие встречи — ее истинная суть. Она пишется не в высоких кабинетах, а здесь, на местах, в честном диалоге с людьми труда. Голос каждого профессионала из Шереметьево должен быть услышан. Сегодня мы сделали еще один важный шаг к тому, чтобы наша программа стала по-настоящему народной», — поделился Александр Лебзяк.

Прием предложений в новую Народную программу продолжается по всему Подмосковью. Оставить инициативу можно через общественные приемные, по горячей линии 8-800-200-89-50, на сайте естьрезультат.рф, а также на встречах с муниципальными депутатами и в пунктах сбора наказов на крупных предприятиях.