Депутат Мособлдумы вручил подарки пациентам медцентра Рошаля в Красногорске

Ежегодная благотворительная акция «Елка желаний» продолжается в научно-клиническом центре имени Рошаля. Одним из участников стал депутат Московской областной думы Роман Володин.

Цель акции «Елка желаний» — исполнить детские мечты. Маленькие пациенты центра особенно нуждаются в заботе и внимании, и в эти праздничные дни важно подарить им радость.

Роман Володин принес подарки для двух детей. Десятилетний Степан получил аквариум, о котором мечтал. Еще одна пациентка центра написала в письме, что хочет куклу Барби. Парламентарий вручил девочке желанный подарок.

Роман Володин выступает в роли Деда Мороза не впервые. Он считает, что мечты детей обязательно должны сбываться.

Всероссийская благотворительная акция «Елка желаний» продлится в Красногорске до конца декабря. У каждого жителя округа есть возможность присоединиться к марафону добра и сделать счастливее еще одного ребенка.