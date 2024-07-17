Депутат Мособлдумы Владимир Жук передал бойцам СВО генератор

Представители общественной организации «Золотые руки ангела» из Котельников обратились за помощью к депутату Московской областной думы. Организация оказывает поддержку военнослужащим.

В своем выступлении Владимир Жук подчеркнул, что обязанностью всех граждан является оказание помощи тем, кто находится на передовой и защищает страну. Он также отметил важность обеспечения военнослужащих необходимым оборудованием, таким как генераторы.

«А для дошколят в детсаду под Сватово новый принтер — это возможность учиться, развиваться, даже несмотря на трудные времена», — добавил Владимир Жук.

Депутат напомнил, что «Единая Россия» систематически оказывает помощь фронту, и подчеркнул, что каждый вклад важен для общего блага и мира.

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