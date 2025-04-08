Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов проверил капремонт гимназии № 1 в Балашихе

Депутат Московской областной думы Тарас Ефимов совместно с директором учебного заведения Анной Скоропуповой посетил гимназию № 1 в Балашихе, где проводят масштабную реконструкцию в рамках партпроекта «Новая школа». Завершить капитальный ремонт планируют к 1 сентября 2025 года.

Здание гимназии № 1 на шоссе Энтузиастов возвели более 50 лет назад. Сейчас строители завершили этап демонтажа и устанавливают перегородки, обновляют окна и ремонтируют кровлю. Помимо этого, рабочие прокладывают внутренние инженерные сети.

В рамках проекта предусмотрели новую планировку здания. Специалисты перенесут кабинет директора, добавят два новых учебных класса, учительскую, а также построят актовый зал на 250 мест, которого ранее не было.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в 2025 году в Подмосковье построят 25 новых школ.