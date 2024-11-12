Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов провел встречу с жителями в Балашихе

Личный прием жителей провел депутат Московской областной думы в местном отделении партии «Единая Россия» в Балашихе. Также в мероприятии поучаствовал начальник отдела технического контроля реализации программ администрации округа Дмитрий Шатилов, который предоставил информацию о текущих проблемах в одном из многоквартирных домов.

Дмитрий Шатилов сообщил о ситуации с одной из квартир в доме № 17 на улице Орджоникидзе. Там выявили просадку плиты перекрытия в районе коллектора с инженерными коммуникациями. Это привело к проседанию пола и несущих стен.

В связи с этим фонд капитального ремонта начнет работы вне очереди. На время обследования и демонтажных работ жительницу квартиры временно переселили. После получения результатов экспертизы Тарас Ефимов планирует посетить дом для личной проверки.

«Каждый прием — это обратная связь и понимание тех задач, которые сейчас волнуют наших жителей. Сегодня с помощью представителей администрации и отдела по обеспечению жилой площадью удалось более профессионально подойти к вопросу, в решение которого необходимо разобраться», — отметил Тарас Ефимов.

В ходе приема депутат рассмотрел три обращения от жителей. Такие мероприятия проходят в округе регулярно. С графиком можно ознакомиться в социальных сетях местного отделения партии «Единая Россия». Это позволяет жителям получать необходимую помощь и поддержку по насущным вопросам.

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