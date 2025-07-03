Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов посетил летний лагерь в Балашихе

Депутат Московской областной Думы Тарас Ефимов и член фракции «Единая Россия» Марина Жирова посетили летний лагерь, организованный в школе № 26 микрорайона Авиаторов в рамках партийного проекта «Новая школа». Они осмотрели игровые зоны, спальные помещения, спортивные площадки и пообщались с педагогами и детьми.

В лагере действуют три отряда, и каждый день детей наполнен интересными событиями.

«Мы стремимся сделать каникулы не только увлекательными, но и развивающими. Проект „Новая школа“ помогает создать безопасную и насыщенную среду, чтобы дети вернулись к учебе с новыми знаниями и яркими впечатлениями», — отметил Тарас Ефимов.

Ребята уже посетили водно-спасательный пост и пожарную часть, участвуя в познавательных экскурсиях. Ефимов и Жирова поблагодарили педагогов за их профессионализм и пожелали школьникам незабываемого лета, полного открытий.