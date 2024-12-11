Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов посетил гимназию № 1 в Балашихе

Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов посетил инженерный класс в гимназии № 1 имени Героя Российской Федерации имени Баландина в рамках проекта партии «Единая Россия» «Новая школа». Совместно с директором гимназии Анной Скоропуповой он ознакомился с работой класса, где школьники учатся управлять беспилотными летательными аппаратами.

Инженерный класс открыли в 2024 году, сейчас он очень востребован среди школьников. В рамках дополнительного образования здесь занимается более 100 учащихся. Это не только старшеклассники, но и ребята из младших классов.

«За беспилотными летательными аппаратами будущее. Важно, что ребята начинают изучать принцип их работы и управление со школы. Гимназия сотрудничает с детским технопарком „Кванториум“. Это позволяет изучать 3D-моделирование и работу станков для прототипирования», — отметил Тарас Ефимов.

Учебный курс построен на знании технологии, информатики, физики и математики. Он становится одним из базовых для формирования у школьников функциональной грамотности, инженерно-технического, проектного, креативного и критического мышления.

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