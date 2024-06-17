Депутат Мособлдумы Сергей Маликов поздравил медработников с праздником

Сотрудникам учреждения здравоохранения были вручены награды Московской областной Думы.
Фото: Сотрудникам учреждения здравоохранения были вручены награды Московской областной Думы./Пресс-служба Администрации городского округа Красногорск Московской области

Каждое третье воскресенье июня в России почитают медицинских работников и всех, кто связан с этой профессией. Торжественное мероприятие, посвященное профессиональному празднику, прошло в ДК «Подмосковье» в Красногорске.

Депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» и координатор проекта «Выбирай свое» Сергей Маликов подчеркнул на встрече с медицинскими работниками важность их вклада в развитие сферы за последние четыре года. Он отметил, что эти специалисты всегда приходят на помощь первыми в сложных ситуациях.

«Спасибо, что каждый день спасаете сотни миллионов жизней! С праздником вас», — добавил Маликов.

Кроме того, в ходе мероприятия сотрудникам учреждений здравоохранения вручили награды от Мособлдумы.

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