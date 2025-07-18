Депутат Мособлдумы Роман Володин провел встречу с жителями в Красногорске

Прием жителей прошел в отделении партии «Единая Россия» в Красногорске. Большинство обращений касались личных запросов, а также тем, связанных с жилищно-коммунальным хозяйством.

На вопросы ответили депутат Московской областной думы Роман Володин и руководитель фракции «Единая Россия» в местном Совете депутатов Богдан Андриянов.

Одна из обратившихся, супруга участника СВО Оксана Сеченова, попросила помочь с личной проблемой. Здесь понадобилось обращение к нюансам законодательства.

«Я абсолютно убежден, что у депутата есть права, обязанности и долг. Долг быть человеком. Какая сложная ни была бы проблема, ты должен вникнуть в нее и просто даже по-человечески постараться помочь», — прокомментировал Роман Володин.

Другая жительница Красногорска Надежда Тряпицына поделилась историей, когда она стала жертвой мошенников. Она хочет предостеречь других от подобных ошибок.

«Прием абсолютно разноплановый. И хочется сказать спасибо Роману Володину за то, что на регулярной основе в местном отделении партии „Единая Россия“ городского округа Красногорск эти приемы проводятся. И большое количество людей приходят, для того чтобы мы их услышали и оказали всю возможную поддержку и помощь», — сказал Богдан Андриянов.