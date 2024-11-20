Депутат Мособлдумы проверил содержание центральных улиц в Балашихе

Депутат Московской областной думы Николай Черкасов проверил содержание территорий в центральной части городского округа Балашиха. Вместе с сотрудниками администрации, управляющих компаний и местными жителями он осмотрел состояние общественных пространств и жилых кварталов.

Во время осмотра депутат отметил, что видна значительная работа, проводимая в городском округе, что вселяет надежду на дальнейшее улучшение качества жизни жителей Балашихи. Он также акцентировал внимание на важность информирования граждан о проводимых работах и планах по благоустройству.

«Есть чувство удовлетворения от того, что большой объем работ выполнен. Территория находится в хорошем состоянии. Но, к сожалению, управляющие организации не всегда доносят до жителей информацию о том объеме работ, который они выполнили или который они планируют выполнить. Не хватает общения и информации для людей», — подчеркнул Николай Черкасов.

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