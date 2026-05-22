Депутат Мособлдумы проверил капремонт школы № 1 в Королеве

Депутат Московской областной Думы Сергей Керселян посетил школу № 1 в Королеве, где завершается капитальный ремонт. Вместе с представителями Общественной палаты, подрядчиком и директором школы он оценил качество проводимых работ.

Внутренние пространства обретают новый облик: просторные светлые коридоры, классы с двусторонним естественным освещением. Уже собрана часть новой мебели для библиотечного центра и шкафы. В ближайшее время привезут стулья и парты. Сейчас идут заключительные этапы: монтируется освещение, укладывается новая проводка, красятся стены.

После реконструкции в школе появятся современное информационно-библиотечное пространство, центр детских инициатив и медиацентр. Возобновится работа образовательного проекта «Кванториум», а также откроется дополнительное направление, посвященное ракетостроению.

Особым украшением интерьера стали 14 уникальных рельефных панно, созданных выпускниками Московского художественного института имени Сурикова. Они отражают темы космоса и исторические события родного города.

Сергей Керселян рассказал, что капитальный ремонт проходит в рамках региональной программы «Образование Подмосковья» и народной программы партии «Единая Россия». Ежедневно в здании площадью более 5,7 тысячи квадратных метров трудятся более 60 рабочих. Общая степень готовности превышает 85%. Открытие школы запланировано к началу учебного года.