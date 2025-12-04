Депутат Мособлдумы приняла участие в благотворительной акции в Люберцах

В городском округе Люберцы в общественных приемных партии «Единая Россия» установили специальные коробки. Любой желающий может принести и положить туда книги, конструкторы, игрушки, которые затем передадут детям, которые находятся на лечении в больницах. Депутат Московской областной думы Лидия Антонова передала для ребят игры, фломастеры, наборы для творчества, цветные карандаши, краски и альбомы для рисования.

По ее словам, все это поможет детям скрасить их пребывание в стационарах, почувствовать заботу и поддержку. Депутаты окружного Совета Дмитрий Кудинов, Илья Яковец и Владимир Храмцов также присоединились к благотворительной инициативе. Дмитрий Кудинов привез для юных пациентов пластилин, раскраски, фломастеры, цветные карандаши, наборы для творчества.

«Такие коробки помогают тысячам ребят пережить непростые дни, проведенные в больницах и поликлиниках. От всей души желаю ребятам здоровья! Пусть у каждого малыша будет счастливое детство!», — сказал народный избранник.

Отметим, что «Коробка храбрости» останется в общественной приемной партии до конца этого месяца. Акцию проводят уже в 13-й раз. В прошлом году к ней присоединились более 166 тысяч человек. Дети по всей России получили свыше 500 тысяч подарков.