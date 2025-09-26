Депутат Мособлдумы поздравил ветерана дошкольного образования в Балашихе

Депутат Московской областной Думы Тарас Ефимов поздравил с профессиональным праздником Наталью Ананьеву — педагога детского сада № 16 в Балашихе, который она посвятила воспитанию и развитию подрастающего поколения более 38 лет. В рамках визита депутат передал педагогам памятные подарки в знак признания их важного труда.

Наталья Ананьева, окончив педагогическое училище, всю жизнь работала с детьми Балашихи, воспитав и выпустив в школу более 160 малышей. Многие из них до сих пор поддерживают теплые отношения с любимым педагогом.

«Эти года промелькнули как один день. Наш коллектив был очень хороший и дружный. Мы вместе переживали все: и радость, и грусть», — поделилась Наталья Ананьева.

Педагогическая профессия стала семейной династией: дочь, сестры и племянница Натальи также связали свою жизнь с воспитанием и обучением детей, продолжая традиции и передавая опыт новым поколениям.

День работников дошкольного образования — профессиональный праздник в России, который ежегодно отмечается 27 сентября. Этот день подчеркивает важность труда педагогов, формирующих первые шаги и основы знаний у самых маленьких граждан страны.