Депутат Мособлдумы Николай Черкасов провел прием жителей в Балашихе

Депутат Мособлдумы Николай Черкасов провел личный прием жителей в местном отделении партии «Единая Россия» на Парковой улице. Основной вопрос встречи — восстановление права переселенца из Луганской Народной Республики на получение пенсии.

Социальные выплаты — одна из самых частных тем, с которой приходят жители.

«Во-первых, не все территории еще полностью освобождены. Во-вторых, очень большая часть материалов кадровых органов безвозвратно утрачена, а для их восстановления требуются определенные процедуры на местах в зависимости от обстоятельств. Мы попытаемся помочь заявительнице восстановить ее право на трудовой стаж и на получение пенсии в полном объеме», — сказал Николай Черкасов.

Кроме того, на приеме к депутату обратилась дочь ветерана труда с просьбой установить проводной телефон для своей матери. Николай Черкасов пообещал решить этот вопрос, подчеркнув важность поддержки ветеранов и их семей.

В ходе приема было рассмотрено три обращения от жителей, что свидетельствует о высокой активности граждан в вопросах социальной защиты. Депутаты регулярно проводят подобные встречи, чтобы быть ближе к населению и решать актуальные проблемы. С графиком приемов можно ознакомиться в социальных сетях местного отделения партии «Единая Россия».

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