Депутат Мособлдумы подарил игровые приставки медцентру Рошаля

Парламентарий Роман Володин приобрел две игровые приставки для юных пациентов Детского клинического центра имени Леонида Рошаля. Он передал подарок главному врачу Татьяне Шаповаленко.

Роман Володин рассказал, что медики центра успешно прооперировали ребенка одного из его сотрудников. Девочке с острым аппендицитом оперативно поставили диагноз и провели операцию, теперь она совершенно здорова. Парламентарий поблагодарил врачей за своевременную и высокопрофессиональную помощь.

«Когда у нас появляется возможность, обязательно приезжаем в центр, чтобы помочь», — добавил Роман Володин.

В Детском клиническом центре имени Рошаля работают квалифицированные специалисты со всей страны. Врачи занимаются как простыми, так и сложными случаями, включая множественные врожденные пороки развития.

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