Депутат Мособлдумы передала книгу о Победе в фонд Можайской библиотеки

Депутат Московской областной Думы Татьяна Сердюкова и муниципальный депутат Василий Овчинников передали в фонд Можайской библиотеки книгу «От обороны к Победе. Путеводитель юного патриота Подмосковья». В издании собраны истории городов и населенных пунктов, где происходили события битвы под Москвой в 1941–1942 годах.

В библиотеку передали семь экземпляров. Сейчас их ставят на учет в фонд, а после чего юные читатели клуба «Наш Можайск» смогут с ней ознакомиться.

Краевед и Почетный гражданин Можайского округа Лилия Волкова во время встречи рассказала о том, как развивался город с начала XXII века, с какими трудностями он сталкивался на протяжении долгого времени и как смог устоять во время войны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в Подмосковье построят 25 новых школ.