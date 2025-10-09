Депутат Мособлдумы оценил обновление улицы Главной в Балашихе

Депутат Московской областной думы Тарас Ефимов вместе с активными жителями провел обход улицы Главная в микрорайоне Ольгино, чтобы оценить результаты недавно завершенных работ по благоустройству. Подрядная организация выполнила комплекс мероприятий, направленных на улучшение инфраструктуры магистрали.

В частности, была увеличена ширина пешеходных дорожек, что значительно повысило комфорт и удобство передвижения для жителей и гостей микрорайона. Также обновлено дорожное покрытие, что положительно сказывается на безопасности и долговечности транспортных магистралей.

Ремонт улицы Главная стал важным этапом в рамках масштабной программы модернизации дорожно-транспортной инфраструктуры городского округа Балашиха. Улучшение дорожных условий способствует развитию общественного транспорта и создает благоприятные условия для пешеходов.

«Вместе с активными жителями обсудили задачи, которые необходимо решить, поблагодарил за встречу и совместный мониторинг работ», — отметил Тарас Ефимов.