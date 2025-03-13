Депутат Мособлдумы отчиталась перед работниками лицея № 6 в Воскресенске

Депутат Московской областной думы Екатерина Лобышева провела встречу с коллективом лицея. Она рассказала, какие работы по улучшению инфраструктуры образовательных учреждений округа были выполнены.

Екатерина Лобышева сообщила, что выполнен ремонт кровли учебного корпуса Воскресенской кадетской школы, обновлен фасад и проведен ремонт мягкой кровли в средней школе № 9, отремонтированы пищеблок и мягкая кровля в здании «Журавлик» гимназии № 1, заменены входные двери в школе № 2, также произведена замена деревянных оконных блоков на ПВХ в школе имени Героя России Сергея Рыбникова.

Депутат подчеркнула, что «Единая Россия» стремится к улучшению качества образования и условий труда педагогов. С 1 января 2025 года в Подмосковье проиндексирована заработная плата всем работникам образования.

Особое внимание уделено молодым специалистам: оклады молодых учителей и педагогов дополнительного образования повышены на 20%, а молодым воспитателям — на 26%. Екатерина Лобышева рассказала, что эти изменения коснутся 19 тысяч молодых специалистов, что является значительным шагом для привлечения новых кадров в школьное образование.