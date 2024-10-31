Депутат Мособлдумы наградил волонтеров в Лосино-Петровском

Волонтеры Лосино-Петровского регулярно занимаются сбором и отправкой гуманитарных грузов в Курскую и Белгородскую области и жителям новых территорий. Также они адресно помогают многодетным и неполным семьям, одиноким пенсионерам, родителям, воспитывающих детей с ОВЗ, и родным бойцов.

Ко Дню добровольца Московской области им вручили награды и памятные подарки.

«Быть волонтером — это не только большая ответственность, но и невероятно интересный и увлекательный труд, который требует от человека терпения, выдержки и огромной самоотдачи. От всей души хочу пожелать всем добровольцам крепкого здоровья, неиссякаемого запаса сил, оптимизма и вдохновения! Пусть каждый ваш день будет наполнен радостью от осознания того, что вы делаете мир лучше, а все ваши добрые дела будут вознаграждены по достоинству», — отметил Владимир Пекарев.

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