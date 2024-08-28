Депутат Мособлдумы Коркин передал гумпомощь в зону СВО

Поддержка участников специальной военной операции считается священной обязанностью властей, как неоднократно подчеркивал президент России Владимир Путин. Одновременно с главой государства, на уровне местной власти ощущается ответственность за защитников страны, которые противостоят нацизму.

Депутат Московской областной Думы и член фракции «Единая Россия» Максим Коркин вместе с администрацией Орехово-Зуевского городского округа организовали и отправили очередной гуманитарный груз, который доставят военнослужащим на Запорожское, Херсонское, Луганское, Донецкое и Харьковское направления. В состав груза вошли только самые необходимые и востребованные вещи, включая средства передвижения, такие как мотоциклы и вместительный автомобиль.

Депутат отметил, что каждая такая поездка сопряжена с серьезным риском для жизни. Он добавил, что военнослужащие ждут не только материальных запасов, но и поддержки, в том числе вестей из родных мест, поэтому ошибки недопустимы.

«Благодарю всех, кто словом и делом оказывает помощь, кто неравнодушен к нашим, кто неравнодушен к судьбе Родины. Победа будет за нами!» — добавил депутат.

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