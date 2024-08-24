Депутат Мособлдумы Лобышева навестила детей из Курской области в Коломне

Заместитель председателя комитета по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Московской областной Думы, член фракции «Единая Россия» Екатерина Лобышева навестила детей из Курской области. Они временно живут в семейном центре «Вдохновение» в Коломне.

На данный момент в центре проживают 34 ребенка разных возрастов.

«Привезли детям подарки — настольные игры, наборы для первоклассников, канцелярские товары и наборы для творчества. Дети очень энергичные, предлагают различные активности. Например, ребята попросили организовать для них мастер-класс по катанию на коньках и посещение бассейна. Будем сейчас стараться исполнить их желания», — отметила Екатерина Лобышева.

Депутат сказала «спасибо» всем, кто поддерживает акции помощи жителям Курской области.

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