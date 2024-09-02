Депутат Мособлдумы Денис Перепелицын вручил подарки детям участников СВО в Мытищах

В библиотеке имени Кедрина состоялась встреча депутата Московской областной думы Дениса Перепелицына с вдовами участников специальной военной операции. Это мероприятие собрало женщин, которые, несмотря на утрату, продолжают проявлять мужество и стойкость, воспитывая детей и формируя в них патриотические ценности.

В преддверии 1 сентября всем женщинам вручили подарки для их детей. Во время встречи одна из участниц поделилась трогательной историей о своем сыне, который поступил в Московский университет МВД России имени Кикотя, чтобы защищать граждан своей страны.

В мероприятии также приняли участие руководитель фракции «Единая Россия» Юрий Гончарук, атаман Мытищинского городского казачьего общества Григорий Шаповалов, заместитель заведующего отделом обеспечения социальных гарантий окружного управления социального развития Ольга Богданова и социальный координатор фонда «Защитники Отечества» Андрей Старцев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе расширили меры поддержки для участников специальной военной операции.

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