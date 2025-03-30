Депутат Мособлдумы Денис Перепелицын посетили ледовую арену «Бобры» в Мытищах

Депутат Московской областной Думы Денис Перепелицын совместно с руководителем фракции «Единая Россия» Юрием Гончаруком, а также депутатами Совета депутатов Григорием Шаповаловым и Евгением Коваленко посетили ледовую арену «Бобры» в городском округе Мытищи. Основной целью визита стало знакомство с руководством и тренерским составом арены, а также обсуждение текущих вопросов, связанных с развитием спортивного комплекса.

В ходе встречи депутаты обсудили планы по популяризации хоккея и фигурного катания среди детей и молодежи, а также перспективы дальнейшего сотрудничества. Гости осмотрели инфраструктуру ледовой арены, включая состояние ледовой площадки, раздевалок и других помещений, предназначенных для спортсменов и посетителей.

«По итогам встречи мы наметили конкретные шаги по дальнейшему взаимодействию, направленные на улучшение условий для тренировок и развития спортивного движения в городе. Мы еще вернемся к обсуждению поднятых вопросов», — отметил Денис Перепелицын.

В завершение визита депутаты поблагодарили руководство и тренерский состав ледовой арены за теплый прием и выразили готовность продолжать поддерживать спортивные инициативы в регионе.