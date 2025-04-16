Депутат Мособлдумы Денис Перепелицын посетил промпредприятие в Мытищах

Депутат Московской областной думы Денис Перепелицын ознакомился с деятельностью и оценил атмосферу сплоченности коллектива предприятия «Группа компаний Специальные системы и технологии». Особенно впечатлила гостя поддержка семей и участников СВО.

Предприятие «Группа компаний Специальные системы и технологии» один из крупнейших работодателей городского округа, лидер позиции в своей отрасли. Деятельность компании основана на инновационных технологиях, а вкупе с высоким уровнем профессионализма сотрудников она поспособствовала экономическому росту и повышению качества жизни местного населения.

Для Дениса Перепелицына провели экскурсию и познакомили с производственными процессами, новейшими технологиями и продукцией компании. Представители компании рассказали о ведущих проектах, достигнутых результатах и перспективах развития. Особое внимание уделили благотворительной деятельности компании, и мерах поддержки сотрудников, отправившихся в зону специальной военной операции.

«В октябре 2022 года группа работников „Группа компаний Специальные системы и технологии“ приняла решение отправиться в зону Специальной военной операции, и компания оперативно взяла на себя решение всех вопросов, связанных с экипировкой своих сотрудников. Компания на постоянной основе продолжит вести работу по поддержке семей участников специальной военной операции», — сообщила директор по кадровой политике и организационному развитию группы Елена Евдокимова. Компания будет развивать и различные инициативы, направленные на оказание гуманитарной помощи и поддержку семей военнослужащих.

«Действия компании сформировали атмосферу взаимопомощи и сплоченности в коллективе, что, безусловно, положительно повлияло на общий климат внутри предприятия», — отметил Денис Перепелицын.