Депутат Мособлдумы Черемисов поздравил Елизавету Терон с 9 Мая | 360°

Подмосковье 09 мая 2024, 19:04 Депутат Мособлдумы Черемисов поздравил Елизавету Терон с 9 Мая https://t.me/cheremisov_mk/4589

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Депутат Мособлдумы Марк Черемисов выразил поздравления ветерану Великой Отечественной войны Елизавете Терон. Она является труженицей тыла и ярким представителем комсомольской организации в период СССР.

Для Черемисова женщина стала почти как член семьи, и он часто навещает ее, чтобы узнать, как Елизавета себя чувствует. В этот раз особый повод — День Победы. Народный избранник решил еще раз выразить благодарность за то, что она сделала для страны.

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Когда Елизавета было всего 14 лет, она начала работать на заводе, но вскоре началась война. Молодых людей забирали на фронт, а она помогала, копая противотанковые окопы под Москвой и помогая раненым солдатам. Она работала без устали, считая это своим долгом, а не подвигом, каждый день борясь за победу.

Сейчас ей почти 99 лет, и каждый раз депутата поражает ее энергия, открытость к диалогу и способность вдохновлять других своим примером. Елизавета всегда мечтала попасть на главный парад страны на Красной площади 9 Мая. В прошлом году Черемисов помог осуществить ее мечту.

«Забота, поддержка и внимание — самое малое, что мы можем сделать сегодня в благодарность за непосильный вклад не только в Победу, но и в послевоенное возрождение страны», — подчеркнул Черемисов.

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